«Миротворец»* расширил базу данных, включив в нее данные еще 12 российских детей

Накануне в базу были внесены данные 20 детей

Фото: Динар Фатыхов

Украинский сайт «Миротворец»* добавил в свою базу данных личные данные еще 12 детей из России в возрасте от двух до пяти лет. Накануне в базу были внесены данные 20 детей. Согласно информации, размещенной на сайте, основанием для внесения детей в базу послужили обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «сознательном нарушении государственной границы».

Сайт «Миротворец»* известен публикацией личных данных лиц, которых он считает угрозой национальной безопасности Украины. В частности, в базе данных ресурса содержатся сведения о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, российских политиках и деятелях культуры, а также гражданах других стран.

Публикация списков журналистов, аккредитованных в ДНР и ЛНР, в 2016 году вызвала серьезную критику со стороны международных организаций. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала этот шаг «тревожным», подчеркнув, что он может угрожать безопасности журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также осудила действия владельцев сайта, назвав публикации «прямым призывом к расправе».

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году.

Рената Валеева