Посол Малайзии назвал Казань одним из самых интересных направлений в России

Дипломат подчеркнул, что каждая поездка в различные регионы страны с 11 часовыми поясами сродни посещению новой страны

Фото: Динар Фатыхов

Россия предлагает путешественникам уникальный опыт благодаря своему обширному культурному и географическому разнообразию, считает посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лайе. Дипломат подчеркнул, что каждая поездка в различные регионы страны с 11 часовыми поясами сродни посещению новой страны, и особо выделил Казань, которую он посещал неоднократно. Его слова передает ТАСС.

— Россия — это очень большая страна, с 11 часовыми поясами. Поэтому очень сложно назвать самое любимое место. Путешествовать по разным регионам, по разным частям РФ — это как посещать каждый раз новую страну, ведь они настолько разнообразные с точки зрения культуры, людей, жизни, местных традиций, — заявил дипломат. По его мнению, именно это многообразие делает каждую поездку источником нового опыта и незабываемых впечатлений.

Среди мест, которые уже успели произвести на посла Малайзии большое впечатление, Чеонг Лун Лайе отметил Дагестан, где его привлек Кавказ и преобладающее мусульманское население. Дипломат также рассказал о своих визитах в Архангельск, представляющий арктический регион, и на Дальний Восток — во Владивосток. Однако особое место в его путешествиях занимает Казань. Посол несколько раз посещал столицу Татарстана.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Посол также поделился планами на будущие поездки, поскольку в России еще много мест, которые он хотел бы посетить. «Мне бы очень было интересно посетить однажды северные регионы, Дальний Восток», — отметил он, а также выразил желание исследовать озеро Байкал, которое можно увидеть с разных берегов и в разные сезоны. По словам Чеонга Луна Лайе, Байкал зимой и летом предлагает два совершенно разных и уникальных опыта.

Рената Валеева