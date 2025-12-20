Россияне перед Новым годом больше всего времени тратят на поиск подарков

Однако 10% респондентов используют подготовку к Новому году как отдых

Фото: Динар Фатыхов

Больше всего времени перед Новым годом россияне тратят на поиск подарков, подготовку праздничного стола и генеральную уборку. При этом 20% опрошенных не включаются в предновогоднюю суету, а 10% респондентов используют подготовку к Новому году как отдых в поисках праздничного настроения, следует из результатов опроса ВТБ.

Среди дел, от которых россияне хотели бы отказаться перед Новым годом, лидирует приготовление блюд для новогоднего стола (47%), покупка нового наряда (44%), покупка дорогих подарков (41%) и генеральная уборка (33%). При этом 75% россиян стараются придерживаться бюджета, однако треть отмечают, что все равно вынуждены тратить больше на «символы праздника». 12% совершают намного больше импульсивных покупок. Еще столько же — примерно каждый десятый — осознанно игнорирует новогодний шопинг.

Свободное время перед Новым годом россияне хотели бы потратить на восстановление сил (23%), общение с близкими (20%) и сон (19%).



Ранее сообщалось, что жители Казани потратят на новогодних распродажах в среднем 16 000 рублей.

Никита Егоров