Лукашенко заявил, что только белорусский народ может отстранить его от власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь конституцией страны.

— Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции, — цитирует Лукашенко «БелТа».

Фото: kremlin.ru

По мнению белорусского лидера, Запад хочет подключить Россию к процессу свержения действующей власти в республике, но пока не знает, как это сделать.

Ранее Лукашенко заявил, что не сдастся протестующим, но он пообещал уйти с президентского поста тогда, «когда надо».



Татьяна Леухина