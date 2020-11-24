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Лукашенко заявил, что только белорусский народ может отстранить его от власти

12:59, 24.11.2020
Лукашенко заявил, что только белорусский народ может отстранить его от власти
Фото: wikimedia.org Okras

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь конституцией страны.

— Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции, — цитирует Лукашенко «БелТа».

Фото: kremlin.ru

По мнению белорусского лидера, Запад хочет подключить Россию к процессу свержения действующей власти в республике, но пока не знает, как это сделать.

Ранее Лукашенко заявил, что не сдастся протестующим, но он пообещал уйти с президентского поста тогда, «когда надо».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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