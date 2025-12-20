Новости общества

Не тот кокошник, квашеная капуста, еще два вопроса от Татарстана

00:00, 20.12.2025

Секреты закулисья «Итогов года с Владимиром Путиным»

Не тот кокошник, квашеная капуста, еще два вопроса от Татарстана
Фото: Дарья Пинегина

Уже ежегодные «Итоги года с Владимиром Путиным» по традиции собрали журналистов со всей страны — в красном и в кокошниках, в народных костюмах и с необычными табличками. Кроме того, вопросы, прозвучавшие от журналистов из Татарстана, оказались не единственными — их задавали и жители республики. Главные тезисы можно почитать здесь, а что происходило за кулисами — в репортаже заместителя главного редактора «Реального времени» Дарьи Пинегиной.

3 миллиона вопросов и смена главной темы

Впервые такой формат, как «Итоги года с Владимиром Путиным», провели в 2023 году. До этого прямую линию с гражданами и пресс-конференцию для журналистов проводили отдельно. Все эти программы, за редким исключением, длились более четырех часов. Рекорд по длительности принадлежит прямой линии 2013 года — 4 часа 47 минут. «Итоги года», которые прошли сегодня, не дотянули до максимального показателя 20 минут — 4 часа 27 минут (как и в прошлом году, — прим. ред.).

В этом году итоговая встреча с Владимиром Путиным, также как и год назад, прошла 19 декабря и не в привычный четверг, а в пятницу — впервые в истории. Принял ее Гостиный двор. Число вопросов к Владимиру Путину перевалило за 3 миллиона — один из самых высоких показателей за всю историю подобных программ. Президент успел ответить только на 77 вопросов. Если в 2024-м лидировала тема здравоохранения, то в этом году на первом месте оказалось социальное обеспечение, отметил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— СВО тоже было среди лидеров в прошлом году... В этом году это на шестом месте, если брать в целом по стране... то есть очень много системных проблем решено, — сказал он.

Как видно из топа вопросов, который показали во время «Итогов года», на первом месте действительно расположилась социальная политика. Далее идут инфраструктура, государство и общество, жилье, экономика, СВО и ЖКХ.

Куриные шашлычки и боксы для зарядки смартфонов

Журналистов собирали за день до мероприятия. Все аккредитованные представители СМИ и блогеры, а их было около 600 человек, прошли ПЦР-тест на ОРВИ, грипп и COVID-19 и получили подарочные наборы, которые традиционно, как и само мероприятие, привлекают внимание.

Например, в 2012-м журналистам дарили канцелярские принадлежности вместе с открытками, на которых изображены императоры династии Романовых. В прошлом году набор был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом всем подарили сумки для ноутбука с плечевым ремнем, желтый блокнот, серую ручку и календарь с надписью «Россия в авангарде».

Гостиный двор начал наполняться еще в 8 утра, за четыре часа до официального начала. Для журналистов организовали фуршет. В меню — напитки, среди которых сок, кофе и чай, сырники, блины, фрукты, куриные шашлычки, сэндвичи и кексы. К слову, кормили представителей СМИ и после мероприятия — но только кексами и сэндвичами, которые те «ловили» еще на подходе к залу фуршета.

Рабочее пространство также присутствовало. К прошлогодним белым диванам и столикам добавились боксы для зарядки устройств, которые запирались на ключ и имели внутри провода для всех типов устройства. Напомним, среди запрещенных к проносу вещей были и пауэрбанки.

Было запрещено проносить еду, напитки, вейпы и электронные сигареты, большие баннеры. Впрочем, журналистов это не остановило — корзины в пункте досмотра были доверху заполнены термокружками, пауэрбанками и шоколадками. Журналисты РИА «Новости» заметили даже банку квашеной капусты.

Еще два вопроса от Татарстана и не тот кокошник

Среди людей с кокошниками на голове и в красном, который, кажется, уже стал цветом всех пресс-конференций, выделялись известные личности. В прошлом году это были журналистка Ксения Собчак и блогер Влад Бумага, в этом году их сменили Герой России Евгений Поддубный и обозреватель гаджетов Wylsacom (Валентин Петухов). Перед пресс-конференцией он говорил, что собирается задать один из трех вопросов — про установление технологического суверенитета, борьбу с онлайн-мошенниками и мессенджер MAX. Внимание президента он привлекал очень технологично — последней моделью Google Pixel с логотипом сервиса. В итоге про него блогер и задал вопрос — было ли действительно необходимым создание такого сервиса? На это он получил однозначное «да» от президента России.

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов выделился не только плакатом с текстом «Хочу жениться», но и тем, что сделал предложение своей девушке Ольге в прямом эфире. Позже ведущие с радостью объявили, что она приняла его.

— Да, обращаю внимание на то, что вы со своей невестой уже восемь лет, а вам 23 года, значит, вы с 15 лет начали. Молодец, — заметил Владимир Путин.

Были и самые юные корреспонденты за всю историю пресс-конференции. «Мы посмотрели и кажется, что так, — улыбнулись представители молодежного медиа «Детская редакция», среди которых был 13-летний Максим Захаров. Позже ему удалось задать вопрос президенту.

Были и неудачные моменты. Например, Владимир Путин обратил внимание на молодого человека с табличкой «Кокошник». Однако его опередила девушка с кокошником на голове. «Просто здесь молодой человек с надписью «Кокошник», но поскольку вы в кокошнике и вы встали — пожалуйста», — сказал президент России. К слову, у парня таки не получилось задать вопрос, хотя он держал плакат до конца мероприятия.

Также Владимир Путин ответил на несколько вопросов, возникающих на экранах по бокам. Как заметил журналист «Реального времени», от Татарстана прозвучало не два вопроса, а как минимум четыре, появившиеся на экранах. Первый касался размера пенсии ребенка по потере кормильца. Второй — об усилении поддержки семей, где рождается третий ребенок. Самые интересные можно посмотреть ниже.

Дарья Пинегина

