Не тот кокошник, квашеная капуста, еще два вопроса от Татарстана

Секреты закулисья «Итогов года с Владимиром Путиным»

Фото: Дарья Пинегина

Уже ежегодные «Итоги года с Владимиром Путиным» по традиции собрали журналистов со всей страны — в красном и в кокошниках, в народных костюмах и с необычными табличками. Кроме того, вопросы, прозвучавшие от журналистов из Татарстана, оказались не единственными — их задавали и жители республики. Главные тезисы можно почитать здесь, а что происходило за кулисами — в репортаже заместителя главного редактора «Реального времени» Дарьи Пинегиной.

3 миллиона вопросов и смена главной темы

Впервые такой формат, как «Итоги года с Владимиром Путиным», провели в 2023 году. До этого прямую линию с гражданами и пресс-конференцию для журналистов проводили отдельно. Все эти программы, за редким исключением, длились более четырех часов. Рекорд по длительности принадлежит прямой линии 2013 года — 4 часа 47 минут. «Итоги года», которые прошли сегодня, не дотянули до максимального показателя 20 минут — 4 часа 27 минут (как и в прошлом году, — прим. ред.).

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В этом году итоговая встреча с Владимиром Путиным, также как и год назад, прошла 19 декабря и не в привычный четверг, а в пятницу — впервые в истории. Принял ее Гостиный двор. Число вопросов к Владимиру Путину перевалило за 3 миллиона — один из самых высоких показателей за всю историю подобных программ. Президент успел ответить только на 77 вопросов. Если в 2024-м лидировала тема здравоохранения, то в этом году на первом месте оказалось социальное обеспечение, отметил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— СВО тоже было среди лидеров в прошлом году... В этом году это на шестом месте, если брать в целом по стране... то есть очень много системных проблем решено, — сказал он.

Как видно из топа вопросов, который показали во время «Итогов года», на первом месте действительно расположилась социальная политика. Далее идут инфраструктура, государство и общество, жилье, экономика, СВО и ЖКХ.



Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Куриные шашлычки и боксы для зарядки смартфонов

Журналистов собирали за день до мероприятия. Все аккредитованные представители СМИ и блогеры, а их было около 600 человек, прошли ПЦР-тест на ОРВИ, грипп и COVID-19 и получили подарочные наборы, которые традиционно, как и само мероприятие, привлекают внимание.

Например, в 2012-м журналистам дарили канцелярские принадлежности вместе с открытками, на которых изображены императоры династии Романовых. В прошлом году набор был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом всем подарили сумки для ноутбука с плечевым ремнем, желтый блокнот, серую ручку и календарь с надписью «Россия в авангарде».

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Гостиный двор начал наполняться еще в 8 утра, за четыре часа до официального начала. Для журналистов организовали фуршет. В меню — напитки, среди которых сок, кофе и чай, сырники, блины, фрукты, куриные шашлычки, сэндвичи и кексы. К слову, кормили представителей СМИ и после мероприятия — но только кексами и сэндвичами, которые те «ловили» еще на подходе к залу фуршета.

Рабочее пространство также присутствовало. К прошлогодним белым диванам и столикам добавились боксы для зарядки устройств, которые запирались на ключ и имели внутри провода для всех типов устройства. Напомним, среди запрещенных к проносу вещей были и пауэрбанки.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Было запрещено проносить еду, напитки, вейпы и электронные сигареты, большие баннеры. Впрочем, журналистов это не остановило — корзины в пункте досмотра были доверху заполнены термокружками, пауэрбанками и шоколадками. Журналисты РИА «Новости» заметили даже банку квашеной капусты.

Еще два вопроса от Татарстана и не тот кокошник

Среди людей с кокошниками на голове и в красном, который, кажется, уже стал цветом всех пресс-конференций, выделялись известные личности. В прошлом году это были журналистка Ксения Собчак и блогер Влад Бумага, в этом году их сменили Герой России Евгений Поддубный и обозреватель гаджетов Wylsacom (Валентин Петухов). Перед пресс-конференцией он говорил, что собирается задать один из трех вопросов — про установление технологического суверенитета, борьбу с онлайн-мошенниками и мессенджер MAX. Внимание президента он привлекал очень технологично — последней моделью Google Pixel с логотипом сервиса. В итоге про него блогер и задал вопрос — было ли действительно необходимым создание такого сервиса? На это он получил однозначное «да» от президента России.

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов выделился не только плакатом с текстом «Хочу жениться», но и тем, что сделал предложение своей девушке Ольге в прямом эфире. Позже ведущие с радостью объявили, что она приняла его.

— Да, обращаю внимание на то, что вы со своей невестой уже восемь лет, а вам 23 года, значит, вы с 15 лет начали. Молодец, — заметил Владимир Путин.



Были и самые юные корреспонденты за всю историю пресс-конференции. «Мы посмотрели и кажется, что так, — улыбнулись представители молодежного медиа «Детская редакция», среди которых был 13-летний Максим Захаров. Позже ему удалось задать вопрос президенту.

Были и неудачные моменты. Например, Владимир Путин обратил внимание на молодого человека с табличкой «Кокошник». Однако его опередила девушка с кокошником на голове. «Просто здесь молодой человек с надписью «Кокошник», но поскольку вы в кокошнике и вы встали — пожалуйста», — сказал президент России. К слову, у парня таки не получилось задать вопрос, хотя он держал плакат до конца мероприятия.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Также Владимир Путин ответил на несколько вопросов, возникающих на экранах по бокам. Как заметил журналист «Реального времени», от Татарстана прозвучало не два вопроса, а как минимум четыре, появившиеся на экранах. Первый касался размера пенсии ребенка по потере кормильца. Второй — об усилении поддержки семей, где рождается третий ребенок. Самые интересные можно посмотреть ниже.

