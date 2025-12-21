Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с доставкой подарков

Сотрудник компании получает SMS‑сообщение якобы от службы доставки

В преддверии новогодних праздников злоумышленники активизировали мошенническую схему, маскируясь под службы доставки корпоративных подарков. О новой угрозе пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию «ЕСА ПРО».

Механизм обмана выстроен следующим образом: сотрудник компании получает SMS‑сообщение якобы от службы доставки о том, что один из клиентов организации решил отправить новогодний подарок, однако курьеру не удалось связаться с получателем по телефону. В сообщении указывается номер для обратной связи, что создает иллюзию официального делового взаимодействия.

Эксперты подчеркивают, что мошенники тщательно готовят атаку — собирают данные о контрагентах и клиентах из открытых источников, в том числе с официальных сайтов компаний, чтобы придать сообщению убедительность.

После того как жертва связывается по указанному номеру, злоумышленники могут предпринять несколько действий:

выманить персональную информацию и конфиденциальные данные;

потребовать оплаты различных сборов под предлогом доставки подарка;

направить на фишинговый ресурс, имитирующий сайт реальной компании‑отправителя.

По данным директора департамента информационной безопасности Центробанка России Вадима Уварова, лишь 30% потерпевших сообщают о факте преступления в банк либо полицию. Остальные случаи остаются незарегистрированными и, соответственно, не учитываются официальными источниками информации.

