В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Об этом сообщается в приложении МЧС

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в приложении МЧС. Режим действовал порядка пяти часов — его ввели сегодня с 04:32.

О беспилотной опасности татарстанцев предупреждали также 17 и 19 декабря. Вчера над соседней с республикой Самарской областью сбили один БПЛА.

Галия Гарифуллина