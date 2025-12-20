Новости общества

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

09:41, 20.12.2025

Об этом сообщается в приложении МЧС

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в приложении МЧС. Режим действовал порядка пяти часов — его ввели сегодня с 04:32.

О беспилотной опасности татарстанцев предупреждали также 17 и 19 декабря. Вчера над соседней с республикой Самарской областью сбили один БПЛА.

Галия Гарифуллина

