75 процентов населения Газы может столкнуться с острым дефицитом пищи — ООН

Генсек ООН подчеркнул необходимость увеличения гуманитарной помощи и открытия большего числа пропускных пунктов на границах анклава

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что около 1,6 млн жителей сектора Газа, что составляет более 75% населения, находятся под угрозой острого дефицита продуктов питания и серьезных проблем с питанием. Об этом передает «Интерфакс».

Он подчеркнул необходимость увеличения гуманитарной помощи и открытия большего числа пропускных пунктов на границах анклава, а также обеспечение условий безопасности для доставки грузов. Генсекретарь ООН подчеркнул важность достижения устойчивого прекращения огня и снятия всех существующих ограничений на ввоз жизненно важных товаров, необходимых населению. Эти меры включают увеличение финансирования и облегчение доступа в сектор Газа, в том числе для негосударственных организаций, занимающихся оказанием гуманитарной помощи.

Напомним, что в конце ноября Израиль нанес удары по сектору Газа — погибли не менее 25 человек. По данным ноября, с момента вступления перемирия в силу в середине октября жертвами спорадических столкновений стали уже более 280 палестинцев

Наталья Жирнова