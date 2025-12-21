Большинство регионов России отказались от новогодних салютов в крупных городах

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии Нового года власти 64 из 89 регионов России приняли решение не проводить общегородские салюты в крупных населенных пунктах. Об этом сообщает ТАСС.

Основными причинами такого решения, по заявлениям местных властей, являются необходимость соблюдения мер безопасности, а также экономические соображения. Организация крупных фейерверков может обходиться городским бюджетам в миллионы рублей, что в условиях текущей экономической ситуации побуждает власти пересматривать статьи расходов и направлять средства на более приоритетные нужды.

Единственным регионом, где на данный момент запланировано проведение праздничного салюта, стал Чукотский автономный округ. Однако даже на Чукотке, в Анадыре и других населенных пунктах, окончательное решение может быть скорректировано.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, в Казани в новогоднюю ночь разрешено запускать салюты на четырёх специально оборудованных площадках:

в Советском районе (у ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина);

в Вахитовском районе (Березовая роща в поселке Мирный);

в Кировском и Московском районах (Нижне-Заречная дамба);

в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе (Майдан на улице Гаврилова)

Рената Валеева