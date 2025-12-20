55 исторических зданий Татарстана могут отреставрировать в рамках федеральной программы

Для 12 из них уже найдены инвесторы

Фото: Динар Фатыхов

55 объектов культурного наследия со всей территории Татарстана вошли в реестр платформы «наследие.дом.рф». Она выступает одним из операторов программы «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Комитета республики по охране ОКН.

Программа рассчитана до 2045 года. Ее цель — не только отреставрировать исторические здания, но и интегрировать их в экономику регионов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Инвесторы могут найти на платформе подходящий памятник архитектуры — от заброшенной усадьбы до целого исторического комплекса. Для каждого проекта доступна информация о льготном кредитовании и контакты 730 проверенных подрядчиков, имеющих лицензии на работу с объектами культурного наследия. За ходом восстановления можно следить онлайн с помощью «Цифровой дорожной карты». Она уже действует для 130 объектов, переданных инвесторам, и отображает плановые сроки и текущий этап работ, — говорится в сообщении.

Что касается татарстанских объектов, для 12 из них уже найдены инвесторы.

Напомним, недавно в Казани завершили ремонтно-реставрационные работы в историческом здании на улице Островского. Двухэтажный кирпичный дом, принадлежавший купцу Якову Шамову, является памятником архитектуры XIX века.

Галия Гарифуллина