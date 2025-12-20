В Татарстане завершили капремонт объектов социально-культурного назначения

С января работы провели на 713 объектах на сумму 15 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершили капремонт объектов социально-культурного назначения. С января работы провели на 713 объектах на сумму 15 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

Было отремонтировано 226 объектов здравоохранения по национальному проекту «Продолжительная активная жизнь» и двум республиканским программам с общим объемом финансирования 3,4 млрд рублей. В сфере образования обновили 213 объектов почти на 6 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сфере молодежной политики объем финансирования составил 1,4 млрд рублей — на них отремонтировали 34 объекта. Полностью закончили работы на 27 объектах культуры на сумму 974 млн рублей. По линии Минтруда отремонтированы 80 объектов на 982 млн рублей, экологии — 21 объект на 334 млн рублей.

Напомним, в Казани до конца года планируют завершить ремонт систем дымоудаления в 16 многоквартирных домах для восстановления работоспособности газового оборудования и возобновления горячего водоснабжения.



Гадия Гарифуллина