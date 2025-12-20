В Татарстане подходит к завершению программа капремонта многоквартирных домов
Остается завершить менее 1% запланированных мероприятий
В Татарстане подходит к завершению программа капремонта многоквартирных домов. Остается завершить менее 1% запланированных мероприятий, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.
Работы завершены в 40 муниципалитетах — всего программа охватывает 42. Отремонтировано 874 многоквартирных дома. Работы сейчас ведутся на пяти объектах.
Согласно планам, в 2026 году планируется отремонтировать 706 многоквартирных домов общей площадью около 4 млн кв. м.
Напомним, в Татарстане завершили капремонт объектов социально-культурного назначения. С января работы провели на 713 объектах на сумму 15 млрд рублей.
