Большинство россиян считают подготовку новогоднего стола самой сложной задачей

Лишь небольшая доля опрошенных вовсе не ощущает суеты вокруг подготовки к праздникам

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Большинство россиян предпочли бы избавиться от некоторых традиционных занятий накануне Нового года. Наибольшие трудности вызывает подготовка праздничного меню (47%), приобретение новых нарядов (44%) и выбор дорогостоящих подарков (41%). Генеральную уборку квартиры отметили 33%. Об этом стало известно из опроса банка ВТБ, проведенного среди 1,5 тысячи респондентов.

Несмотря на стремление большинства участников исследования соблюдать бюджет, треть призналась, что вынуждена тратить больше денег на символы праздника, такие как мандарины и елочные украшения. О значительном количестве спонтанных покупок сообщили 12% опрошенных, еще столько же вообще отказались от приобретения товаров специально к празднику.

Каждый третий респондент признался, что наибольшее количество времени занимает подбор подарков и организация застолья. Четверть всех участников отметили значительную нагрузку, связанную с рабочими делами, которые нужно завершить до начала праздников. Лишь небольшая доля опрошенных вовсе не ощущает суеты вокруг подготовки к праздникам, предпочитая в это время смотреть фильмы, встречаться с друзьями и гулять по торговым площадям.

Ариана Ранцева