Минобороны Турции объяснило ситуацию со сбитым дроном над территорией страны
Министр юстиции Йылмаз Тунч уточнил, что обломки устройства настолько малы, что определить страну-изготовителя оказалось невозможным
Минобороны Турции объявило, что нарушение воздушного пространства страны беспилотником 15 декабря объясняется небольшими размерами аппарата. Согласно военным источникам, дрон был обнаружен и нейтрализован силами ПВО, включая истребители F-16, передает «Ъ».
Министр юстиции Йылмаз Тунч уточнил, что обломки устройства настолько малы, что определить страну-изготовителя оказалось невозможным. Между тем бывший дипломат Фатих Джейлан усомнился в эффективности турецких систем ПВО, отметив, что борт должен был быть выявлен раньше. Власти призвали Россию и Украину избегать дальнейших провокаций в черноморском регионе.
Напомним, что 15 декабря военные зафиксировали «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» страны.
