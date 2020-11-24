В Казани могут раньше времени запустить движение по второй очереди БКК

В скором времени в Казани могут запустить в рабочем формате движение по второму участку Большого Казанского кольца (БКК). Об этом сообщил на брифинге замглавы исполкома Игорь Куляжев.

Строительство ведется с опережением графика. Второй участок БКК должен был быть закончен только летом 2021 года, но уже сейчас крупные строительные работы уже завершены. На месте ведется установка шумозащитных экранов, «умных» светофоров.

Сейчас обсуждается вопрос о досрочном открытии движения. Пока БКК не получило акт ввода в эксплуатацию.



Ранее сообщалось, что в Казани на участке второго этапа БКК завершили монтаж резервуаров ливневых очистных сооружений.



Ольга Плешкова