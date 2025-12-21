Португалия выделит 50 млн евро на закупку вооружения для Украины

Страна готова внести свой вклад в механизм PURL

Фото: Реальное время

Португалия выделит 50 млн евро на закупку вооружения для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с португальским коллегой Нуну Мелу.

По словам Шмыгаля, Португалия готова внести свой вклад в механизм PURL, объявленный во время заседания контактной группы по военным поставкам на Украину в формате «Рамштайн». Программа PURL, запущенная 14 июля 2023 года президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, предполагает закупку союзниками по НАТО вооружения для Украины непосредственно из американских запасов. Заседание «Рамштайн» в формате видеоконференции состоялось 16 декабря.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны значительно увеличили объемы поставок вооружения и финансовой помощи Киеву. В Москве неоднократно заявляли, что подобные действия лишь затягивают конфликт и не оказывают существенного влияния на ситуацию на поле боя. Программа PURL стала одним из новых механизмов, направленных на поддержание военной помощи Украине. Интересно, что Марк Рютте, будучи премьер-министром Нидерландов, активно продвигал идею создания фонда для Украины еще в 2022 году, предвидя необходимость долгосрочной поддержки.

Рената Валеева