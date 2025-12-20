В России зафиксировали максимальный средний размер ипотеки

В ноябре он составил рекордные 4,6 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В ноябре средний размер выданного ипотечного кредита в России составил рекордные 4,6 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» в со ссылкой на «Скоринг бюро».

Специалисты обратили внимание, что общее количество выданных займов снизилось относительно предыдущего месяца на 1,6%, составив 108,2 тысячи. В октябре средний размер кредита равнялся 4,5 млн рублей, а объем выдачи почти достиг 110 тыс. единиц. За год средняя сумма ипотечного займа выросла на 16,8%, а количество выданных кредитов — в 1,7 раза.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С начала текущего года рост среднего размера ипотеки составил 21,9%. Если в январе этот показатель находился на уровне 3,8 млн рублей, то теперь он составляет 4,6 млн. Количество ипотек, выданных в ноябре, оказалось больше январского показателя в 3,4 раза.

Напомним, в Казани на конец 2025 года средняя стоимость квартиры в новостройке составила 12,6 млн рублей (+17% с начала текущего года). Заметнее всего квартиры подорожали в Грозном (+34,9%), Магнитогорске (+32,5%), Курске (+26,3%), Владикавказе (+22,2%), Севастополе (+21,3%), Нижнем Тагиле (+20,9%), Кургане (+20,4%), Череповце (+18,4%), Брянске (+17,9%) и Москве (+17,8%).



Галия Гарифуллина