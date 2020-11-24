Татарстан рассчитывает провести международные соревнования по плаванию в 2021 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В 2020 году пришлось перенести проведение трех международных соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA), которые планировалось провести в Казани. Власти Татарстана рассчитывают организовать их в 2021 году.

«По согласованию на следующий год мы в любом случае планируем в календаре всю эту «золотую серию» провести, и надеемся, что в Казани мы соберем лучших из лучших со всего мира», — приводит ТАСС слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В этом году в Казани должны были пройти этапы Кубка мира по плаванию и прыжкам в воду и этап Мировой серии по синхронному плаванию.

Леонов отметил, что этап Мировой серии по синхронному плаванию, прошедший в Казани в 2019 году, признали лучшим в сезоне.