«Здесь среда — деловая, интересная»: как инвесторы растут в Татарстане

«Сария Раша» с немецкими корнями вложит 600 млн рублей, челнинский бизнесмен Шарифуллин — 24 млрд, а «Т-групп» хочет построить офис в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Ряд европейских компаний либо приостановили инвестиции, либо покинули Россию. На этом фоне мы демонстрируем приверженность делу. В 2026—2027 годах заложены дополнительные инвестиции на 600 млн рублей», — делилась планами гендиректор ООО «Сария Раша» Ольга Родионова, чья компания с немецкими корнями зашла в ОЭЗ «Алабуга» более 10 лет назад. Санкции, разрыв партнерских связей и логистики — все есть, но никакого краха в экономике не случилось — инвестиции в основной капитал выросли до 1,6 трлн рублей, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов. «Инвестором 2025 года» стала компания «Чисто Фри» Альберта Хуснуллина.

Из Tasigo — в Millennium Panorama: как чествовали инвесторов

На предновогоднем заседании «Клуба инвесторов» были названы победители ежегодного конкурса «Инвестор года». Его проводит Агентство инвестиционного развития РТ для поощрения привлечения инвестиций в республику. Торжественное объявление результатов впервые проходило в только что построенном пятизвездочном отеле Millennium Panorama. До этого встречи регулярно проводились в респектабельном отеле Tasigo, принадлежащем турецким девелоперам.

Новое высокотехнологичное высотное здание на берегу Казанки выделяется необычным для города фасадом из темного стекла, чем–то напоминая сооружения «Москва-Сити». Причем к отелю построен специальный съезд с дорожной полосы моста «Миллениум». Непосредственно перед входом гостей ждал большой белый медведь в сверкающей неоновой подсветке. Одним словом, инвесторам-партнерам Татарстана представилась возможность оценить достопримечательности будущего «Казань-Сити».

Начало торжественной встречи с инвесторами немного задерживалось. В холле можно было встретить свободно прогуливающихся главу ХК «Чистополье» Альберта Хуснуллина и операционного директора Наиля Залакова. В ожидании встречи глава АБХ Иван Егоров долго общался с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым. IT-индустрию представляли вице-премьер Роман Шайхутдинов и глава ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов. С некоторым опозданием приехал генконсул КНР в Казани Сян Бо. Но как только кортеж Рустама Минниханова въехал на примыкающую парковку, гости собрались в зале «Сапфир». После этого попасть в отель было затруднительно.

«Для нас большая честь, что вы выбираете нашу республику»

С приветственным словом к собравшимся обратился Рустам Минниханов, являющийся, кстати, председателем Инвестиционного совета РТ. Без его одобрения инвестор не сможет получить ни землю, ни льготы. Сначала инвестпроект проходит экспертизу в АИР, после чего выносится на обсуждение ИС.

— Сегодня здесь собрались представители всех направлений, чьи проекты уже успешно реализуются в нашей республике или только начинают свой путь. Для нас большая честь, что вы выбираете нашу республику для своих начинаний. Мы искренне благодарны вам за доверие, — сказал Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Он напомнил, что Татарстан занимает второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности РФ. «По итогам текущего года мы ожидаем, что объем инвестиций превысит 1,6 триллиона рублей», — сообщил он. Этому способствовала активность властей в создании всех доступных инструментов для поддержки инвесторов и привлечения новых вложений, включая ОЭЗ, ТОСЭР, льготы. «На федеральном уровне принято решение о создании третьей особой зоны, инициированной нашими нефтяниками. Эта зона, получившая название «Зеленая долина», станет площадкой для реализации ряда перспективных проектов, в том числе при поддержке федерального центра.

В республике действует более 100 промышленных индустриальных парков и площадок, где сегодня работает 1 751 резидент. На этих производствах занято свыше 70 тысяч человек. Объем реализации продукции на промышленных площадках и в особых зонах составляет около 10% от общего промышленного производства республики.

Наша республика является лидером по внешней торговле в масштабах нашего округа, занимая 28% ее доли. По итогам девяти месяцев текущего года объем внешней торговли составил 10,4 миллиарда долларов США. Санкции, разрыв партнерских связей и логистики — все есть, но никакого краха в экономике не случилось — инвестиции в основной капитал продолжают идти, сообщил раис.

Минниханов назвал перспективные направления внешнеэкономического сотрудничества. Это Китай, Индия, страны ближнего зарубежья, Юго-Восточная Азия, Исламский мир. «Также стремимся активизировать работу с Латинской Америкой», — добавил он.

Почему инвесторы «бегут» в Татарстан

Турецкие бизнесмены давно работают в республике — теперь заходит новое поколение предпринимателей. «Впервые побывал в октябре и обнаружил теплое отношение к бизнесу, встретились с большим количеством людей, представителями госорганов, компаний, — поделился впечатлениями Шехмуз Ишин, генеральный директор и председатель правления Response Ortho. — Ощущение, что среда деловая, очень интересная». Он собирается открывать в республике производство протезов.

«На основе принципов аппарата Илизарова была разработана инновационная система, которая заняла значительную долю рынка в Турции. Данная технология позволяет эффективно решать широкий спектр ортопедических проблем, включая лечение сложных переломов и деформаций. Установка обеспечивает как косметическую, так и функциональную реабилитацию пациентов всех возрастов, от детей до взрослых», — рассказал инвестор.



Компания «Сария Раша» с немецкими корнями сообщила об инвестициях в 600 млн рублей.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Ряд европейских компаний либо приостановили инвестиции, либо покинули РФ. На этом фоне мы демонстрируем приверженность делу. В 2026—2027 годах заложены дополнительные инвестиции на 600 млн рублей», — поделилась планами гендиректор ООО «Сария Раша» Ольга Родионова, чья компания зашла в ОЭЗ «Алабуга» более 10 лет назад. Предприятие специализируется на переработке отходов животного происхождения, а сама Ольга Родионова является руководителем липецкого ООО «Ван Хэссен» (структура нидерландской Van Hessen Group), которое запустило завод по производству гепарина в Октябрьском районе Курской области.

— Ежемесячно наш завод перерабатывает около 21 тысячи тонн различных отходов. После переработки они получают вторую жизнь и становятся ценным сырьем для производства косметики, биодизеля и кормов для животных. Татарстан лидирует в области инноваций, устойчивого развития и безопасности, — отметила она.

«Сария Раша» в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства РТ и Управлением ветеринарии Республики Татарстан запускает пилотный проект по созданию мобильных пунктов для культурного и безопасного сбора ветеринарных продуктов. Эти пункты будут работать в районах республики, а собранные материалы затем будут перерабатываться на нашем предприятии в Елабуге. Первые мобильные пункты откроются в конце января 2026 года. До этого компания вложила 330 млн рублей в 2024—2025 годах, а теперь запланировала еще 600 миллионов рублей на модернизацию завода.

Челнинские подшипники вместо импортных

Челнинская группа «КМК «ТЭМПО» собирается построить завод по выпуску подшипников стоимостью 7 млрд рублей. «Мы станем единственным в России предприятием, осуществляющим полный цикл производства подшипников. Это означает, что мы будем выпускать как сами кольца, шарики и ролики, так и сепараторы», — сообщил гендиректор Радик Шарифуллин. В настоящий момент строительные работы завершены. Ожидается поставка оборудования в январе-феврале. Первые подшипники будут выпущены весной 2026 года.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Это именно те подшипники, которые остро необходимы российскому рынку, поскольку сейчас около 80% импортных поставок приходится на 54 наименования. Основными потребителями станут такие гиганты, как АвтоВАЗ, КАМАЗ, РЖД и другие крупные компании. Наше производство будет охватывать роликовые, шариковые и роликовые конические подшипники», — рассказал гендиректор. Кроме того, он берется за создание логистического хаба на Каме. «Цель проекта — обеспечить удобное складирование, таможенное оформление и экспорт нашей продукции. Этот проект уже получил одобрение Инвестиционного совета Республики Татарстан», — сообщил Шарифуллин.

В конце вечера глава АИР Талия Минуллина объявила победителя конкурса «Инвестор 2025 года». Им стала компания «Чисто Фри» Альберта Хуснуллина.