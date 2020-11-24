Строительство Вознесенского тракта в Казани планируется начать в 2021 году

Строительство Вознесенского тракта планируется начать в 2021 году. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

По словам чиновника, сейчас проект ждет положительного заключения Госэкспертизы. Строительство планируют начать в следующем году.

Трасса будет проходить от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Примерная скорость движения составит 70 км/ч, протяженность дороги — 4 180 метров. Трасса на своем протяжении имеет девять углов поворота.



Фото: скриншот из сборника документов мэрии Казани

Ранее исполком Казани утвердил проект планировки первого участка Вознесенского тракта от ул. Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе.



Ольга Плешкова