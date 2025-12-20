Бизнес-обзор: «Нурлатский элеватор» заключил мировую с кредиторами, в «Трубострое» новый шеф

Директор сменился и в казанском филиале крупнейшего в РФ поставщика металлопроката — компании «Металлоцентр Лидер-М»

Фото: Реальное время

На этой неделе кадровые перестановки произошли в ряде крупных татарстанских промышленных компаний. Челнинского подрядчика «Транснефти» и «Татнефти» в сфере строительства магистральных нефтепроводов, предприятие «Трубострой», возглавил директор заинской стройфирмы. В казанском подразделении ГК «Лидер-М» — крупнейшем поставщике металлопроката и другой продукции для ТЭК и стройотрасли — новым руководителем стал совладелец дилера турецкого бренда сварочных материалов. Компании агромагната и главы Пестрецов Раиса Сулейманова ЗАО «Нурлатский элеватор» удалось избежать банкротства за счет мировой с кредиторами, подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Нурлатский элеватор» решил дело миром

В понедельник Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по делу о банкротстве ЗАО «Нурлатский элеватор» по иску фирмы холдинга «Чистополье» Альберта Хуснуллина. Бывшему предприятию главы Пестрецов Раиса Сулейманова удалось договориться с кредиторами и заключить мировую.

Ранее пять фирм агробизнесмена объявили банкротами, а «Нурлатский элеватор» оставался под наблюдением. Он задолжал по кредиту «Россельхозбанка» свыше 800 млн рублей, но долг выкупили структуры Хуснуллина. Поручителями по займу выступали шесть предприятий Сулейманова: «АксуАгро», «Агрофирма «Южная», УК «АгроИнвест», КЦ «Южный», «Агрофирма «Рассвет», «Нурлат Галловей» (ликвидируется), а также ИП Сулейманов Ахтям Исмагилович — вероятно, отец Раиса Ахтямовича Сулейманова.

Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по делу о банкротстве ЗАО «Нурлатский элеватор» по иску фирмы холдинга «Чистополье» Альберта Хуснуллина. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Мировое соглашение с должником подписали конкурсные кредиторы — ООО «Элеватор Текэ Тау» в составе холдинга «Чистополье» и АО «УК «Активист», которое также связывают с семьей Хуснуллиных. По условиям документа, «Элеватор Текэ Тау» предоставил «Нурлатскому элеватору» отсрочку исполнения обязательств по договорам поручительства по кредиту РСХБ до момента завершения расчетов с кредиторами в рамках дел о банкротстве основных заемщиков — ИП ГКФХ Сулейманова Ахтяма Исмагиловича, «Агрофирмы «Южная», «Аксу Агро» и УК «АгроИнвест». Отсрочку поручителям предоставил и второй конкурсный кредитор, также до момента завершения расчетов с кредиторами в рамках дел о несостоятельности заемщиков по указанным договорам поручительства, а именно ИП ГКФХ Сулейманова Ахтяма Исмагиловича, «Агрофирмы «Южная» и «АксуАгро».

Должник обязался погасить всю сумму задолженности за 96 месяцев, начиная с января 2026 года. Платежи должны поступать равными частями в соответствии с графиком по 4,9 млн рублей в месяц. Из них 1,9 млн в пользу АО «ХК «Чистополье», 3 млн для АО «УК «Активист». При этом конкурсные кредиторы освободили «Нурлатский элеватор» от уплаты процентов.

При этом конкурсные кредиторы освободили «Нурлатский элеватор» от уплаты процентов. взято с сайта tatarstan.ru

У «Трубостроя» новый рулевой

Во вторник у челнинской компании «Трубострой», занятой строительством трубопроводов преимущественно для нефтяников, сменился руководитель. Должность директора оставил чуть более года управлявший предприятием Максим Цветков, сейчас в его собственности высокогорская фирма «УТТ Эволюция» по аренде и лизингу грузовиков.

Ему на смену пришел Тимур Габидуллин, директор и владелец заинской фирмы «Турбострой», которая оказывает услуги в области специализированных строительных работ. Ранее предприниматель владел и управлял рядом московских фирм, занятых в сфере связи, консультирования по вопросам коммерческой деятельности, права и бухучета.

Предприятие в автограде на рынке работает около 30 лет — это один из ведущих подрядчиков «Транснефти», «Татнефти», «Стройтрансгаза» и других крупных нефтегазовых компаний. Занимается строительством и ремонтом магистральных трубопроводов, ГРП, газопроводов и газового оборудования, вдольтрассовых технологических проездов, водопропусков, узкоколейных железных дорог на подводных переходах в различных регионах России. Имеет свою производственную базу с гаражными боксами, ремонтными мастерскими, складскими помещениями, пилорамой, цехами металлоконструкций, покраски и бетонным. В штате трудится более тысячи человек.

Во вторник у челнинской компании «Трубострой», занятой строительством трубопроводов преимущественно для нефтяников, сменился руководитель. скриншот сайта компании "Трубострой"/ trubostroi.com

В последнее время дела компании идут не очень. Она выступает ответчиком по делам с суммой требований около 160 млн рублей, а «Руснефтегазстрой» добивается ее банкротства. Выручка «Трубостроя» в прошлом году сократилась на 23%, до 3,6 млрд рублей, но чистая прибыль выросла в разы — до 48 млн.

Рокировки в структурах «Лидер-М»

В среду смена руководства произошла и в казанской компании «Металлоцентр Лидер-М», которая несколько лет назад вошла в топ-30 самых быстрорастущих в России. Это крупный дистрибьютор трубной продукции, подконтрольный татарстанскому предпринимателю Руслану Салимшину. «Лидер-М» поставляет продукцию для нефтегазопроводов, в том числе для «Роснефти» и «Газпром нефти».

Казанский филиал группы в эти дни вновь возглавил Равиль Валеев, который всего лишь в сентябре уступил должность директора Ренату Хакимову. Последний сейчас управляет и владеет двумя московскими фирмами «Киберинжиниринг» и «Рокада».

«Лидер-М» поставляет продукцию для нефтегазопроводов, в том числе для «Роснефти» и «Газпром нефти». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подразделение «Лидер-М» в Казани наполовину принадлежит Валееву, он также выступает совладельцем двух столичных компаний: «Метинвестгрупп» и ТД «Атлант-Инжиниринг». Этот торговый дом с оборотом в 2 млрд рулей в 2022 году стал официальным дилером турецкого бренда Gedik Kaynak по производству сварочных аппаратов и материалов, поставляющего свою продукцию в 100 с лишним стран мира. Кроме того, ТД выступает прямым поставщиком брендов: «Технониколь», Makita, GEKA, ECO, Ceresit, Perfecta, Knauf, Plitonit, «Зубр» и других.

В свою очередь ГК «Лидер-М» — крупнейший поставщик металлопроката, металлоконструкций, кабельно-проводниковой и электрощитовой продукции, а также транспортного, дробильно-сортировочного оборудования для комплексного снабжения объектов топливно-энергетического комплекса России, строительных и промышленных структур. В группу входит семь филиалов с собственными складами трубной продукции в Москве, Казани, Самаре, Альметьевске, Усинске, Первоуральске и Екатеринбурге. Поставки также идут напрямую с заводов— изготовителей: АО «ОМК», ПАО «ТМК», ОАО «Азсрбору», ПАО «ЧТПЗ», АО «ЗТЗ», ООО «НТК», ЗАО НЗМК «ТЭМ-ПО» и других.

В составе ГК: завод по производству дробильно-сортировочного оборудования, технологических линий, конвейеров «Канмаш ДСО»; пермский завод по производству автономно-транспортного, подъемно-транспортного, маневрового и другого нестандартного оборудования «Лидер-М»; чебоксарский лифтостроительный завод ELBrus; завод «Лидер-М» в Снежинске (Челябинская область), специализирующийся на нанесении антикоррозионного покрытия и ГШУ изоляции на трубы и соединительные детали трубопроводов и другие.

Группа — крупнейший поставщик металлопроката и металлоконструкций. Реальное время / realnoevremya.ru

Начиная с 2021 года выручка казанского «Металлоцентра Лидер-М» сильно просела с 1,6 млрд до 195 млн и продолжила снижение до 2023-го включительно. В прошлом году она выросла до 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль после нескольких убыточных лет составила 431,7 млн.

Татарстан попросит интервенций, число банков сократилось в четыре раза

К другим новостям экономики и бизнеса, о которых рассказывало «Реальное время» на этой неделе. Татарстанский Минсельхоз намерен обратиться в федеральный центр с просьбой о проведении закупочных интервенций избыточной продукции. Закупочная цена на молоко в республике опустилась до 42 рублей за литр, а производство снизилось на 4% из-за снижения покупательной способности.

Закупочная цена на молоко в республике опустилась до 42 рублей за литр, а производство снизилось на 4% из-за снижения покупательной способности. Реальное время / realnoevremya.ru

«Любые ценовые колебания на молочном рынке сильно отражаются на нашей отрасли, так как республика является самым крупным производителем в стране», — обрисовал ситуацию замминистра сельского хозяйства Татарстана Гелюс Баязитов на заседании комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. В дополнение зампред комитета Назип Хазипов предложил переработчикам оптимизировать затраты, но главное — интенсивнее расширять рынки сбыта за пределами республики.

С начала нулевых годов в России более чем в четыре раза сократилось количество банков — сегодня их чуть более 300. Но сама постановка вопроса: «Сколько их должно быть?», — некорректна, убежден президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, настаивая на том, что число кредитных организаций должно определяться спросом, качеством и ценой их услуг. Актуальные проблемы отрасли и прогнозы ее развития на 2026—2030 годы обсудили в ходе открытой дискуссии АРБ.