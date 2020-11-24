Ozon объявил цену IPO — она составляет $30 за акцию

Российский онлайн-ретейлер Ozon объявил итоги IPO — цена составила $30 за бумагу. Общий объем размещения составил $990 млн. Максимум должен был составить $27,5, но спрос оказался больше. Об этом сообщает «Интерфакс».

Торги на американской бирже Nasdaq должны начаться сегодня, предложение закроется 27 ноября. С учетом конвертируемых займов и опционов оценка компании составит порядка $6,2 миллиарда.

Фото: retail.ru

Ранее сообщалось, что Ozon рассчитывает разместиться на американской бирже Nasdaq до конца ноября.



Маргарита Головатенко