Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -5 градусов
Местами метель, гололед
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Местами метель, гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. Утром ожидается от -4 до -9 градусов, днем — от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».