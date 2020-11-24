Анна Попова рассказала о разновидности циркулирующего в России коронавируса

В России распространен европейский вариант коронавируса, в стране циркулирует инфекция не из Китая. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.



Она сообщила, что Россия преодолела первую волну достаточно благополучно, быстро разработав тест-систему и меры реагирования.

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«Не допустили возбудитель из Китая. И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса COVID-19. Циркулирующий вирус — это вирусы европейские, которые были привезены нашими же гражданами, возвращавшимися после отдыха в феврале», — приводит RT слова Поповой.

Ранее Анна Попова отметила низкий темп прироста новых случаев COVID-19 в Татарстане.



Маргарита Головатенко