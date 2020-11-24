Глава Управления информационных технологий мэрии Казани перешел на работу к вице-премьеру Чернышенко

Начальник Управления информационных технологий и связи исполнительного комитета Казани Рифат Ханнанов переходит на работу в команду заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин наградил Ханнанова знаком отличия «За безупречную службу Казани» за вклад в развитие информационных технологий и связи.

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Под руководством Ханнанова в Казани проводилась работа по реализации программы «Цифровой муниципалитет», которая направлена на перевод муниципальных услуг в цифровой вид, развитие электронных сервисов, формирование единого информационно-телекоммуникационного пространства исполкома Казани, организацию видеонаблюдения в общественных пространствах, многоквартирных домах, в парках и скверах, говорится на сайте мэрии города.

В исполком Казани он пришел работать в 2008 году первым заместителем начальника Управления информационных технологий и связи мэрии. С 2014 года возглавлял это управление.

Татьяна Леухина