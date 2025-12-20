Ушел из жизни актер Анатолий Лобоцкий

Одна из самых известных его ролей — отец главного героя Александра Кострова в сериале «Молодежка»

На 67-м году жизни после тяжелой болезни скончался народный артист России Анатолий Лобоцкий. Об этом сообщили в театре Маяковского, где служил актер.

— Актер невероятной глубины и обаяния, обладавший яркими внешними данными, харизмой, темпераментом, чувством юмора — на протяжении десятилетий Анатолий Лобоцкий был одной из ключевых фигур в труппе Маяковки, каждая его роль становилась событием. Он не играл — он проживал судьбы своих героев, до мельчайших деталей прорабатывая их психологический портрет, — говорится в сообщении.

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Исполнил порядка 40 ролей в театре и более 100 — в кино. В числе картин с его участием — «Аудиенция» (2019), «Хоккейные папы» (2023), «Калашников» (2020), «Поп» (2009), сериалы «За полчаса до весны» (2022), «Верни мою любовь» (2014). Одна из самых известных его ролей — отец главного героя Александра Кострова в сериале «Молодежка».

Галия Гарифуллина