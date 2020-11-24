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Тренер ВК «Зенит-Казань» Алекно официально возглавил сборную Ирана

14:14, 24.11.2020
Тренер ВК «Зенит-Казань» Алекно официально возглавил сборную Ирана
Фото: vk.com/volleyzenit

Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Владимир Алекно стал новым рулевым мужской сборной Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте федерации волейбола Ирана.

Контракт с Алекно рассчитан до конца летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Помогать ему будет его помощник по казанскому «Зениту» итальянец Томазо Тотоло.

Свою работу со сборной Ирана тренер начнет в ноябре, а первый матч под его руководством иранцы проведут в мае в рамках Лиги наций.

Напомним, Алекно в текущем сезоне вернулся на пост главного тренера казанского «Зенита» после годичного перерыва. Вместе с ним команда вновь оказалась в лидерах российской Суперлиги, единолично возглавляя турнирную таблицу, и вышла в «Финал четырех» Кубка России, где сыграет с питерским «Зенитом».

СпортВолейбол
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