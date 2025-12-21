Онищенко выразил сомнение в готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе

«Четыре [дня] мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — сказал академик РАН

Фото: Реальное время

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выразил сомнения в готовности россиян к переходу на четырехдневную рабочую неделю. В интервью ТАСС он отметил, что у многих граждан может возникнуть вопрос, чем заняться в дополнительные выходные дни.

— Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть, — заявил Онищенко.

Академик также подчеркнул, что сокращение рабочей недели может негативно повлиять на экономику страны. По его мнению, переход к четырехдневной рабочей неделе возможен лишь при условии внедрения технологий, позволяющих сохранить текущие темпы развития во всех отраслях экономики.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что российский рынок труда может естественным образом перейти к четырехдневной рабочей неделе, однако этот процесс не должен быть принудительным и должен учитывать специфику различных профессий.



Рената Валеева