Армия России взяла под контроль населенные пункты в Сумской области и ДНР

12:15, 20.12.2025

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России

Фото: Артем Дергунов

Армия России взяла под контроль населенные пункты Высокое (Сумская область) и Светлое (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Высокое взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», а Светлое — подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, последние «продолжили уничтожение окруженного противника в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики».

Напомним, недавно подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области.

Галия Гарифуллина

