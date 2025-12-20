Армия России взяла под контроль населенные пункты в Сумской области и ДНР
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России
Армия России взяла под контроль населенные пункты Высокое (Сумская область) и Светлое (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Высокое взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», а Светлое — подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, последние «продолжили уничтожение окруженного противника в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики».
Напомним, недавно подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области.
