Завтра казанцы смогут посетить новогодний поезд Деда Мороза

Его состав не приезжал в Татарстан два года

Фото: Динар Фатыхов

Завтра, 22 декабря, Казань станет одной из праздничных остановок специального новогоднего поезда Деда Мороза из Великого Устюга. Передвижная резиденция главного зимнего волшебника прибудет на вокзал «Казань-1» и будет открыта для всех желающих с 10:00 до 18:00.

Праздничный состав включает в себя паровоз и несколько тематически оформленных вагонов, каждый из которых предлагает свои уникальные развлечения. Посетители смогут побывать в салоне-приемной Деда Мороза, окунуться в атмосферу сказочной деревни, а также провести время в игровом вагоне Снежной королевы. Для юных зрителей будет работать кукольный театр со сценой для представлений. Помимо этого, в поезде предусмотрены сувенирная лавка, где можно приобрести памятные подарки, а также ресторан и буфет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В течение всего дня на перроне вокзала «Казань-1» для жителей и гостей города будет организована обширная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Вход на территорию мероприятия свободен для всех желающих.

Напомним, в прошлые два года сказочный состав не посещал Казань и в целом республику. Отсутствие объяснялось сжатыми временными рамками и большими расстояниями.

Рената Валеева