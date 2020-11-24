Жительница Татарстана второй раз выиграла в лотерею миллион

Фото: пресс-служба лотереи

Жительница Татарстана Светлана Ахметзянова выиграла второй миллион в лотерею «Русское лото». Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Женщина проработала медсестрой больше 30 лет. Интересно то, что ранее она уже выигрывала в лотерею миллион — полтора года назад в 1278-м тираже.

Победительница планирует поделить деньги между родственниками, а часть отложить в виде накоплений, сообщает пресс-служба лотереи.

Ранее житель Татарстана во время режима самоизоляции выиграл в лотерею 10 млн рублей.

