В Татарстане специалисты подтвердили безопасность 380 кг эчпочмаков и перемячей

Специалисты выявляли в продукции наличие ртутьорганических пестицидов

В Татарстане специалисты проверили безопасность эчпочмаков с говядиной и перемячей, а также лаваша с отрубями из Пестречинского района. Общая масса проверенной продукции составила 380 кг. По итогам проверки ни в одном из образцов не выявлено отклонений от установленных нормативов, сообщила пресс-служба лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане.

Отмечается, что специалисты с помощью метода газовой хроматографии выявляли наличие ртутьорганических пестицидов. Причем лабораторные исследования эчпочмаков и перемячей проводили впервые.

— В результате испытаний ни в одном из образцов не выявлено отклонений от установленных нормативов. На основании полученных данных заявителю выданы протоколы испытаний, — сообщила заведующая испытательной лабораторией филиала Ольга Садыкова.

Напомним, что в 2016 году в Казани эчпочмаку (дрожжевой пирог с начинкой из картофеля, лука, мяса на выбор — говядины, баранины, гуся, утки) установили памятник. Он находится на территории национального татарского комплекса «Туган Авылым» напротив кукольного театра.



