Татарстанский лыжник Ардашев выиграл классическую гонку на этапе Кубка России

Спортсмен преодолел дистанцию за 50 минут 41,9 секунды

Фото: Динар Фатыхов

В Ижевске завершился этап Кубка России по лыжным гонкам, где победу в классической гонке с раздельным стартом на 20 км одержал Сергей Ардашев, представляющий Татарстан.

Спортсмен преодолел дистанцию за 50 минут 41,9 секунды, опередив ближайшего преследователя — Илью Семикова — на 17,2 секунды. Третье место занял Алексей Червоткин, показавший время на 34,3 секунды больше, чем у победителя. В топ-5 также вошли Илья Порошкин и многократный чемпион мира и Олимпийский чемпион Александр Большунов, который финишировал пятым с отставанием в 39,8 секунды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сергей Ардашев, родившийся в 1997 году, является мастером спорта России международного класса и специализируется на дистанционных гонках.

Следующий этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 27 по 28 декабря в Кирово-Чепецке.

Рената Валеева