В Самарской области пропало четверо детей

Среди них 10-летний мальчик и три девочки в возрасте 11, 10 и 5 лет

Фото: Динар Фатыхов

В поселке Безенчук Самарской области продолжаются поиски четверых детей, которые пропали в субботу, 20 декабря. 10-летний мальчик и три девочки в возрасте 11, 10 и 5 лет ушли на прогулку и не вернулись домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Родители забили тревогу после 20:30, когда дети не пришли домой. Около часа ночи личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району был поднят по тревоге для организации поисковых мероприятий.

Среди пропавших:

Александра Угрюмова, 2020 года рождения, которой на вид пять лет. Ее рост около метра, телосложение худощавое, глаза карие. В день исчезновения была одета в серую куртку, розовую шапку и черные брюки.

Виктория Угрюмова, 2015 года рождения, на вид 10 лет. Рост девочки 135 см, у нее русые волосы и карие глаза. Была в сиреневой куртке, черных брюках, зеленых сапогах и шапке.

Диана Соколова, 2014 года рождения, также на вид 10 лет. Ее рост 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Девочка была в фиолетовой куртке до колен, черных сапогах, шапке и шарфе.

Роман Охотников, 2015 года рождения, на вид 10 лет. Его рост 140 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в синюю куртку, коричневую шапку и сапоги-дутики.

Рената Валеева