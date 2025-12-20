Яшкин и Денисенко — в опале у Гатиятулина, Билялов — в огне: «Ак Барс» снова победил «Салават Юлаев»

К «барсам» есть вопросы, хотя команда продолжает идти второй на Востоке

«Ак Барс» в четвертый раз в сезоне переиграл «Салават Юлаев». На этот раз вышло не очень ярко — 2:1 в пользу казанцев. При этом Анвар Гатиятулин неожиданно оставил вне заявки на игру Дмитрия Яшкина и Григория Денисенко, а героем встречи стал вратарь Тимур Билялов. Что еще надо знать о победе «Ак Барса» в Уфе — читайте в материале «Реального времени».

Яшкин и Денисенко остались в запасе



К концу года состав «Ак Барса» начал стремительно видоизменяться. Поражение от СКА заставило Анвара Гатиятулина пойти на жесткие меры. После неудачной серии матчей без голов своего места в заявке лишился Григорий Денисенко. Осенний новичок перестал забивать и набирать очки, хотя в начале чемпионата выглядел довольно свежо. Если вначале этот переход можно было оценить положительно для «Ак Барса», то к концу года отношение к нему изменилось.

А вот Дмитрий Яшкин остался вне заявки, видимо, за свое неоправданное удаление в матче со СКА. В Питере нападающий заработал двойной малый штраф за попытку колющего удара, причем в моменте, когда казанцы играли в большинстве в формате «5 на 3». После игры Гатиятулин публично раскритиковал экс-капитана «барсов», а в Уфе отправил смотреть хоккей с трибун. Яшкина в первом звене заменил Артем Галимов, не выходивший с 3 декабря по причине плохой формы и простуды.

Важным было возвращение в состав Тимура Билялова. Из-за болезни основной голкипер пропустил несколько матчей. Его сменщиком заявили Максима Арефьева, который успел утомиться после серии игр в основе.

У «Салавата Юлаева» не было двух лидеров. Нападающий Шелдон Ремпал в последней игре команд в Уфе буквально уничтожил казанцев, набрав четыре очка. Однако сейчас у хоккеиста непростой отрезок в жизни. Ремпал в начале недели отправился на родину, где у него трагически погиб родной брат, и пока неизвестно, когда он вернется в Россию. Также не было в заявке опытного форварда Александра Хохлачева.

Билялов лишился «сухаря» за 15 секунд до сирены

Встреча началась достаточно активно. Команды создавали неплохие подходы к воротам, но опасными из них были единицы. Ближе к середине периода «Ак Барс» взял инициативу в свои руки и задавил соперника. После очередной круговерти у ворот Семена Вязового Михаил Фисенко отпасовал на синюю линию, откуда Степан Фальковский уложил шайбу точно в сетку «юлаевцев» — 1:0 в пользу гостей. В концовке казанцы могли реализовать большинство, однако вратарь «Салавата» совершил грандиозный сейв, в прыжке вытащив ловушкой бросок Галимова.

Второй период стартовал с удалений, вначале обоюдного, а затем одиночного у «Ак Барса». Хозяева свою попытку большинства не реализовали, но страсти на льду накалились. Чуть позже схлестнулись в драке Фисенко и Джек Родуолд: казанский «тафгай» повалил уфимского на партер. Такая активность команд закончилась голом Ильи Карпухина. Впрочем, тренеры «Салавата» взяли челлендж, и судьи отменили взятие ворот, выявив эпизод «вне игры» у защитника в моменте с заброшенной шайбой.

Тут же мог забивать Илья Сафонов, который не сумел переиграть Вязового в ближнем бою. Вратарь хозяев выручил свою команду и в большинстве «Ак Барса». Казанцы после отмененной шайбы буквально заперли «Салават Юлаев» в своей зоне, лишив соперника шансов вылезти к воротам Билялова. Прийти в себя игрокам хозяев помогли два подряд удаления в составе «барсов». Вначале на пустом месте удалился Алексей Пустозеров, а затем оставил своих партнеров втроем Илья Карпухин.

Часть штрафа осталась на третий период, который тоже начался с серии удалений у команд. Никакого преимущества в большинстве ни у одних, ни у других в этот вечер извлечь не получалось. Хотя, казалось бы, в отсутствие Ремпала и Яшкина замещающие их хоккеисты должны были зубами схватиться за место в бригадах для неравных составов.

Более-менее интересный хоккей зрители увидели лишь в концовке матча. Уфимцы навалились на ворота «Ак Барса», пытаясь сравнять счет. Однако гости подловили их на встречных курсах. Семенов бросил с синей линии, а Александр Барабанов добил шайбу в сетку — 2:0. Нынешний «Салават Юлаев» не из тех команд, которые сдаются без боя. Даже при таком счете хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока и отыграли один гол. А Билялов лишился «сухаря», причем за 15 секунд до финальной сирены.

«Два похожих матча»

«Ак Барс» выдал очередной скучный матч. После победы в Уфе Гатиятулин признался, что при постановке игры отталкивается от текущего состояния команды. Получается, пока «барсы» готовы лишь к такому хоккею — вязкому, без моментов и без особых шансов для соперника. В Санкт-Петербурге хозяева смогли подловить «Ак Барс» на минутной слабости, в Уфе «юлаевцы» оказались бессильны.

— Провели в поездке два матча, похожих по сюжету: первыми забивали, упускали много возможностей, чтобы увеличить отрыв в счете, допускали ошибки и удаления, которые давали сопернику шансы. Сегодня ребята правильно отреагировали на предыдущий матч, провели хорошую игру и победили. Мы всегда ребятам говорим, что важно отталкиваться от своего текущего состояния. У нас третий матч через день, еще и выезд. Нужно четко понимать, что мы сегодня можем, и исключать неоправданный риск. Сегодня у нас это получилось, поэтому добились победы, — сказал Гатиятулин.

При этом тренер не зря упомянул об удалениях. После недельного мини-отпуска из-за проведения Кубка Первого канала «Ак Барс» в трех матчах набрал 46 минут штрафа. В двух поединках с «Салаватом» казанцы удалялись по восемь раз, со СКА схватили семь двухминутных удалений. В плей-офф такое не прощается. Тем более сами «барсы» практически перестали реализовывать свое большинство.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы:

0:1 — Фальковский (Фисенко, 10:23);

0:2 — Барабанов (Бровкин, Семенов, 55:00);

1:2 — Ефремов (Кузнецов, Пименов, 59:45, 6х5).

Впереди у команды Гатиятулина еще один недельный перерыв, но затем начнется шестиматчевая домашняя серия. Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 декабря в Казани с челябинским «Трактором» в 17:00 по московскому времени. Пока «барсы» идут вторыми в Восточной конференции, опережая «Авангард» на пять очков. Правда, казанцы провели на пять матчей больше омичей и по потерянным баллам занимают третью строчку.