Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов
Будет облачно c прояснениями, преимущественно без осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно c прояснениями. Днем преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-восточный с переходом на юго-восточный 6—11 м/с. Утром температура составит от -7 до -12 градусов, в восточных районах и при прояснениях от -13 до -18 градусов, на юго-западе от -2 до -6 градусов. Днем ожидается от -2 до -7 градусов, в восточных районах от -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
