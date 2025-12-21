Власти Латвии на неделю продлили запрет на ночные полеты у границ с Россией
Ограничения, изначально введенные в сентябре, действуют на высотах до 6 километров
Латвия продлила на неделю запрет на полеты в вечернее и ночное время в воздушном пространстве вдоль границ с Россией, Белоруссией, Эстонией и Литвой. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе республики.
Ограничения, изначально введенные в сентябре, действуют на высотах до 6 километров и распространяются на полеты с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 до 08:00 по мск). Информация об ограничениях и их пролонгации доведена до всех пользователей воздушного пространства страны. Исключения из запрета могут быть сделаны для полетов, согласованных с военным ведомством Латвии.
В сентябре 2023 года, когда Латвия впервые ввела ограничения, аналогичные шаги предприняли и другие страны Балтии — Литва и Эстония. Введение ограничений не привело к значительным сбоям в гражданской авиации, поскольку большинство международных рейсов проходят на высотах, превышающих 6 километров.
