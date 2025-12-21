Четверо пропавших в Самарской области детей найдены целыми и невредимыми

Их жизни ничего не угрожает

Фото: Реальное время

Четверо детей, пропавших в Самарской области, были найдены. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области.

— Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Как уточнили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, местонахождение детей установлено, и в настоящее время следователи активно работают над установлением причин и обстоятельств их ухода из дома.

Рената Валеева