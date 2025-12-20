УНИКС нейтрализовал Димитриевича и блистал с Пьером: «Зенит» улетел из Казани ни с чем

Ненад смог занести только один бросок из 11 попыток, а когда-то блистал в стенах «Баскет-холла»...

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС второй раз в сезоне взял верх над своим турнирным соседом, петербургским «Зенитом», в домашнем матче со счетом 88:75 (23:14, 23:34, 19:12, 23:15). Эта победа не была легкой: в начале второй половины «Зенит» с «бывшими» УНИКСа в составе смог потолкаться под кольцом. Однако экс-казанец Нено остался незаметным, в то время как Дишон Пьер провел свой лучший матч в этом сезоне. Подробнее — в материале «Реального времени».

Соотечественник Перасовича стал новой угрозой для УНИКСа

Матч недели в Единой лиге ВТБ привлек внимание несколькими нюансами, и один из них — первая игра Ненада Димитриевича в стенах, где два года назад тот выиграл чемпионство с казанским клубом. Однако после его отъезда в Милан и возвращения в «Зенит» фанаты из Казани уже аплодировали не его несравненным трехочковым, а промахам. Их, кстати, было даже чересчур — македонец реализовал 1 из 11 попыток с игры. Его когда-то известные «трешки» просто не попадали в казанское кольцо. Четыре очка ему принесли только успешно реализованные штрафные и один точный бросок во второй четверти.

Для «Зенита» в целом матч складывался не слишком удачно — усиления в лице 25-летнего хорватского центрового Луки Шаманича и 30-летнего американского защитника Ноа Вонле, конечно, сработали, но УНИКС оказался куда «больше» и сильнее. Питерцам удалось перехватить инициативу лишь во второй четверти так, чтобы только догнать казанцев, но комфортно уйти вперед в счете не получилось.

— Это та команда, которая играет очень физически, и они будут очень жесткими. Они накажут тебя, если ты временами будешь играть не на должном уровне, так что, я думаю, мы просто не очень хорошо справились, — комментировал игру своей команды Трент Фрейзер.

Он же передал слова своего тренера, который указал на то, что УНИКС не та команда, которая не будет «играть плохо две-три минуты подряд».

Старт встречи уверенно остался за хозяевами паркета, после «трешки» от Ливая Рэндольфа «Зенит» не мог набрать очков. Даже Шаманич, который нашел на себе фол Дмитрия Кулагина и уверенно продавливал Андрея Лопатина под кольцом, не мог помочь. Эта четверть осталась за набирающим обороты Дишоном Пьером, для которого хорват не стал проблемой. Рулевой питерцев Александер Секулич был вынужден взять тайм-аут, после которого экс-игрок УНИКСа Иван Лазарев написал иронично в своих соцсетях:

— Отличный тайм-аут от Андрея Воронцевича.

«Надеюсь, мы подпишем нового игрока»

На старте второго отрезка инициативу перехватили уже гости. Трент Фрейзер задал тон своей команде и за пять секунд принес шесть очков. «This is impossible», — комментировал главный тренер казанцев Велимир Перасович игру своей команды во время тайм-аута.

После того как «Зенит» впервые с броска Шаманича вышел вперед, лидер до конца первой половины менялся шесть раз. Но короткая скамейка казанцев дала о себе знать:

— Сегодня мы смогли победить так. Однако если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы. Надеюсь, скоро восстановятся наши травмированные или мы подпишем нового игрока. Потому что играть каждые три дня и задействовать одних и тех же исполнителей очень сложно, — рассказал Перасович после матча.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третья четверть снова доказала, кто тут хозяин, и казанцы начали уходить вперед на +9. В начале второй половины обе команды стали много ошибаться, особенно Андрей Мартюк из «Зенита». Перешедший из «Локомотива-Кубани» этим летом, он не раз становился X-фактором во многих матчах нового клуба, но в этот раз просто потерялся и был задавлен бигмэнами УНИКСа. Центровой смог принести своей команде четыре очка и один перехват, а максимальное количество фолов вынудило его сесть на скамейку уже в третьей четверти. Но отличались и казанцы: Алексей Швед попался судьям на двойном ведении, Рейнольдс схватил в этом сезоне свой первый неспортивный фол, а Перасович получил «технарь» за общение с арбитрами.



УНИКС продлит Шведа?

Вообще, УНИКС, видимо, вспомнил, что не проигрывал 21 матч подряд в своих стенах в нынешнем сезоне, и решил поднажать к концу матча, чтобы не рушить рекорд. Хотя обе команды сейчас идут в топ-3 турнирной таблицы, питерцы не смогли навязать борьбу казанцам даже для клатча. В последнюю пятиминутку они пользовались тем, что имели только один командный фол, поэтому быстрые атаки тут же срывались Бингэмом и Захаровым. Перасович вывел своего самого хладнокровного бойца и ветерана Лиги — Шведа, который смог оформить несколько результативных пасов. Лопатин и Пьер за минуту до конца принесли еще пять очков — и казанцы забрали свою уверенную 14-ю победу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это была в некотором смысле странная игра для нас с точки зрения того, как мы начали игру, мы позволили сопернику делать все, что он хотел, без какой-либо реакции <...> Во втором тайме мы просто отказались от физической нагрузки, которую проявляла команда-победитель, особенно в обороне, — делился своим мнением Александер Секулич.

Это уже шестое поражение его команды в этом сезоне. «Зенит» еще ни разу не смог взять верх против ЦСКА и казанской команды.

После матча стало известно, что президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил о планах продлить сотрудничество с разыгрывающим Алексеем Шведом. В интервью «Спорт‑Экспрессу» он заявил:

— Мы заинтересованы в том, чтобы Швед остался у нас до конца сезона. Мы сделали ему соответствующее предложение. Что будет дальше — посмотрим. Загадывать не могу. На мой взгляд, он отлично влился в коллектив, старается.

Напомним, до конца года у УНИКСа в календаре еще два матча, и оба на выезде: 24 ноября против МБА-МАИ и 28-го — против «Уралмаша». На свой паркет казанцы вернутся только 18 января.

Статистика встречи:

УНИКС — «Зенит» — 88:75 (23:14, 23:34, 19:12, 23:15).

Лидеры казанцев: Пьер (24), Бингэм (19 + 12 подборов), Лопатин (16), Рейнольдс (16 + 7 подборов).

Лидеры питерцев: Шаманич (20 + 5 подборов), Фрейзер (19), Вонле (10 + 8 подборов).