Итоги дня: отключение «Новой Туры», Бурятия вернула ограничения, ограбление банка в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 16 ноября:
- В «Новой Туре» отключили свет и отопление из-за спора владельцев и управляющей компании. Сегодня перед закрытыми дверями комплекса собралось более тысячи торговцев. В ООО «Барсил» заявляют, что не могут пустить предпринимателей в неотапливаемые и неосвещенные помещения по технике безопасности. В свою очередь, свет и тепло отключила УК «Технополис «Новая Тура», заявив об инвентаризации в комплексе.
- В России возвращаются жесткие «антиковидные» ограничения. Первым регионом, решившимся повторить локдаун, стала Бурятия. Там закроют торговые центры, кинотеатры и общепит. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что карантинные ограничения вводятся на две недели.
- В Татарстане произошло ограбление банка. В Васильево неизвестный пришел в отделение банка и, показав пистолет кассирше, забрал у нее 110 тысяч рублей. Полиция ищет грабителя, опубликовано видео с места преступления.
- Синоптики обещают Татарстану потепление, но сначала температуры в республике опустятся ниже -20°С. Нулевая температура пришла в республику с опозданием на 10 дней. В ближайшие дни прогнозируется более холодная погода. Но к концу недели она вернется к климатической норме — около 4 градусов ниже ноля.
- На встрече с предпринимателями президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что по итогам 10 месяцев бюджет республики уже недосчитался 42 млрд рублей. Также на этой встрече он попросил прокуратуру проверить торговые сети: вдруг там продаются контрафактные антисептики.
- Американская фармкомпания Moderna объявила первые результаты клинических исследований своей вакцины. Производитель утверждает, что препарат эффективен на 94,5%.
- В Роспотребнадзоре допустили, что из-за коронавируса в Татарстане могут ввести дополнительные ограничения, если заболеваемость вырастет. При этом замглавы республиканского управления ведомства добавила, что за первую половину ноября заболеваемость ОРВИ уже увеличилась вдвое по сравнению с октябрем.
- ОЭЗ «Иннополис» через суд требует от ПСО «Казань» 2,23 млрд рублей. Администрация особой экономической зоны уже подала в арбитраж десять исков.
- Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов встретился с руководителем ЛГБТ-центра «Принятие» Михаилом Зайцевым. Он пообещал общественнику, что Татарстан будет защищать своих граждан независимо от их ориентации.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о планах сократить штат чиновников в стране. Он заявил, что откладывать реформу госуправления больше нельзя.
- Казахстан запустит производство российской вакцины от коронавируса на своих мощностях. Правительство республики уже ищет инвесторов. Президент Касым-Жомарт Токаев заверил подчиненных, что уже обо всем договорился со своим коллегой Владимиром Путиным.
- В России ликвидировали политическую партию «Народ против коррупции». Только в июле ее возглавил племянник Владимира Путина. Однако у Минюста накопились претензии к партии по отчетности.
- Власти Кубы обратили внимание на пропажу памятника Ленину с площади Свободы в Казани. Через издание cubano.comunista глава исторического бюро Гаваны Эсебио Леаль Эспенклера потребовал от Коммунистической партии Кубы разобраться в произошедшем.
- Глава СКР Александр Бастрыкин назначил руководителя отдела ведомства в Набережных Челнах. Им официально стал Ильдар Нуриахметов, который с весны исполнял обязанности руководителя.
- Количество зарегистрированных преступлений в Казани выросло на 9%. С начала года в столице Татарстана зарегистрировано 2,7 тысячи случаев мошенничества при помощи телефона и интернета и почти столько же краж с банковских карт. Из них раскрыли только 375.
- В Татарстане завершился сезон пассажирской навигации по Волге. Последний рейс выполнил «Омик» компании «Татфлот», перевезший пассажиров из Печищ в Казань.
- Sony может перестать выпускать игровые консоли после выхода PlayStation 5, полагают аналитики. Производить такие устройства все менее выгодно: комплектующие все дороже, а облачные игровые сервисы становятся все доступнее.
- В Казани приступили к обустройству парка «Русско-немецкая Швейцария». Уже очистили дно купели и установили рядом с ней настил.
- Эксперты предложили снизить барьер по голосам избирателей для попадания в Госдуму. В Институте исследования проблем современной политики считают, что его нужно установить на уровне 3% — вместо 5%, как сейчас.
Евгений КалашниковОбщество Татарстан ПСО КазаньМинниханов Рустам НургалиевичФаттахов Дамир ИльдусовичИннополис
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