Новости общества

20:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Итоги дня: отключение «Новой Туры», Бурятия вернула ограничения, ограбление банка в Татарстане

19:00, 16.11.2020
Итоги дня: отключение «Новой Туры», Бурятия вернула ограничения, ограбление банка в Татарстане
Фото: profile.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 16 ноября:

  • В «Новой Туре» отключили свет и отопление из-за спора владельцев и управляющей компании. Сегодня перед закрытыми дверями комплекса собралось более тысячи торговцев. В ООО «Барсил» заявляют, что не могут пустить предпринимателей в неотапливаемые и неосвещенные помещения по технике безопасности. В свою очередь, свет и тепло отключила УК «Технополис «Новая Тура», заявив об инвентаризации в комплексе.
  • В России возвращаются жесткие «антиковидные» ограничения. Первым регионом, решившимся повторить локдаун, стала Бурятия. Там закроют торговые центры, кинотеатры и общепит. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что карантинные ограничения вводятся на две недели.
  • В Татарстане произошло ограбление банка. В Васильево неизвестный пришел в отделение банка и, показав пистолет кассирше, забрал у нее 110 тысяч рублей. Полиция ищет грабителя, опубликовано видео с места преступления.
  • Синоптики обещают Татарстану потепление, но сначала температуры в республике опустятся ниже -20°С. Нулевая температура пришла в республику с опозданием на 10 дней. В ближайшие дни прогнозируется более холодная погода. Но к концу недели она вернется к климатической норме — около 4 градусов ниже ноля.
  • На встрече с предпринимателями президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что по итогам 10 месяцев бюджет республики уже недосчитался 42 млрд рублей. Также на этой встрече он попросил прокуратуру проверить торговые сети: вдруг там продаются контрафактные антисептики.
  • Американская фармкомпания Moderna объявила первые результаты клинических исследований своей вакцины. Производитель утверждает, что препарат эффективен на 94,5%.
  • В Роспотребнадзоре допустили, что из-за коронавируса в Татарстане могут ввести дополнительные ограничения, если заболеваемость вырастет. При этом замглавы республиканского управления ведомства добавила, что за первую половину ноября заболеваемость ОРВИ уже увеличилась вдвое по сравнению с октябрем.
Фото Максима Платонова
  • ОЭЗ «Иннополис» через суд требует от ПСО «Казань» 2,23 млрд рублей. Администрация особой экономической зоны уже подала в арбитраж десять исков.
  • Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов встретился с руководителем ЛГБТ-центра «Принятие» Михаилом Зайцевым. Он пообещал общественнику, что Татарстан будет защищать своих граждан независимо от их ориентации.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о планах сократить штат чиновников в стране. Он заявил, что откладывать реформу госуправления больше нельзя.
  • Казахстан запустит производство российской вакцины от коронавируса на своих мощностях. Правительство республики уже ищет инвесторов. Президент Касым-Жомарт Токаев заверил подчиненных, что уже обо всем договорился со своим коллегой Владимиром Путиным.
Фото: party-npk.ru
  • В России ликвидировали политическую партию «Народ против коррупции». Только в июле ее возглавил племянник Владимира Путина. Однако у Минюста накопились претензии к партии по отчетности.
  • Власти Кубы обратили внимание на пропажу памятника Ленину с площади Свободы в Казани. Через издание cubano.comunista глава исторического бюро Гаваны Эсебио Леаль Эспенклера потребовал от Коммунистической партии Кубы разобраться в произошедшем.
  • Глава СКР Александр Бастрыкин назначил руководителя отдела ведомства в Набережных Челнах. Им официально стал Ильдар Нуриахметов, который с весны исполнял обязанности руководителя.
  • Количество зарегистрированных преступлений в Казани выросло на 9%. С начала года в столице Татарстана зарегистрировано 2,7 тысячи случаев мошенничества при помощи телефона и интернета и почти столько же краж с банковских карт. Из них раскрыли только 375.
Фото: 16.mchs.gov.ru
  • В Татарстане завершился сезон пассажирской навигации по Волге. Последний рейс выполнил «Омик» компании «Татфлот», перевезший пассажиров из Печищ в Казань.
  • Sony может перестать выпускать игровые консоли после выхода PlayStation 5, полагают аналитики. Производить такие устройства все менее выгодно: комплектующие все дороже, а облачные игровые сервисы становятся все доступнее.
  • В Казани приступили к обустройству парка «Русско-немецкая Швейцария». Уже очистили дно купели и установили рядом с ней настил.
  • Эксперты предложили снизить барьер по голосам избирателей для попадания в Госдуму. В Институте исследования проблем современной политики считают, что его нужно установить на уровне 3% — вместо 5%, как сейчас.
Евгений Калашников
Общество Татарстан ПСО КазаньМинниханов Рустам НургалиевичФаттахов Дамир ИльдусовичИннополис
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем