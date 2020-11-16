Мишустин объявил о сокращении штата чиновников в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата государственных служащих.

Откладывать реформу госуправления больше нельзя. Нужно быстро и качественно настроить систему в соответствии с поручениями президента, заявил председатель правительства РФ.

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Так, на сегодняшний день около 20% должностей в федеральных органах исполнительной власти вакантны. Оптимизацией кадрового состава будет заниматься специальная рабочая группа, передает RT.

На прошлой неделе правительство РФ продлило на три месяца «налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период пандемии коронавируса.

