Процентный барьер на выборах в Госдуму предложили снизить до 3% голосов

Для повышения репрезентативности российского парламента предложено снизить проходной барьер в Государственную думу до 3% голосов избирателей. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Это должно позволить партиям, набравшим три и менее процента голосов на выборах, получить места в Госдуме, сообщает RT со ссылкой на письмо Орлова в адрес главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Снижение проходного порога, по замыслу автора идеи, позволит увеличить активность граждан на выборах за счет лиц, поддерживающих небольшие партии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, с точки зрения представительства партий — это вполне обоснованная идея, но их объединениям снижения порога будет недостаточно для поддержки избирателей.

Напомним, что на данный момент партии для получения мест в Госдуме должны преодолеть порог в 5%.