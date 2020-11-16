Процентный барьер на выборах в Госдуму предложили снизить до 3% голосов
Для повышения репрезентативности российского парламента предложено снизить проходной барьер в Государственную думу до 3% голосов избирателей. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Это должно позволить партиям, набравшим три и менее процента голосов на выборах, получить места в Госдуме, сообщает RT со ссылкой на письмо Орлова в адрес главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.
Снижение проходного порога, по замыслу автора идеи, позволит увеличить активность граждан на выборах за счет лиц, поддерживающих небольшие партии.
По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, с точки зрения представительства партий — это вполне обоснованная идея, но их объединениям снижения порога будет недостаточно для поддержки избирателей.
Напомним, что на данный момент партии для получения мест в Госдуме должны преодолеть порог в 5%.ОбществоВласть
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