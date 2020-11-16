В Казани приступили к обустройству парка Русско-Немецкая Швейцария

В Казани началась работа по обустройству парка Русско-Немецкая Швейцария. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» рассказала заместитель главного архитектора города Дарья Толовенкова.

«Первым делом специалисты принялись за территорию вокруг купели, которую соорудили в 2015 году жители окрестных домов, они регулярно проводили субботники в этом месте, поддерживая чистоту», — сообщила Толовенкова.

Она отметила, что дно купели покрылось илом, его глубина была всего лишь 1,5 метра. После очистки зона купели стала более безопасной и открытой, рядом с ней сделали деревянный настил и поставили скамью.

Фото: kzn.ru

По словам Толовенковой, специалисты подходят к благоустройству парка максимально деликатно. Они поставили задачу сохранить от вытаптываемости краснокнижное растение норичник теневой, который в Татарстане растет лишь в нескольких местах. Для этого по пути к родинку установили перила.

Деревянные мостки в парке заменили на новые ровные покрытия.

Въезд автомобилям на сегодняшний день перекрыт двумя рядами бетонных плит и землей. Позже в Русско-Немецкой Швейцарии появится шлагбаум и другие ограничения для машин, отметила заместитель главного архитектора.

Напомним, что согласно плану, вдоль берега Казанки появятся ботанический сад, участок для гнездования уток и других птиц, археологическая стоянка, башня для наблюдения за птицами и другие объекты.

