На Волге завершилась пассажирская навигация

Сегодня в Татарстане завершился сезон пассажирской навигации по Волге. Последний рейс выполнила компания «Татфлот» из Печищ в Казань, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

С начала навигации в республике в 2020 году водным транспортом воспользовались свыше 290 тыс. пассажиров.

В этом году жители Казани могли отправиться из речного порта до Садовой, Печищ, Ташевки, в Ключищи, Матюшино, до Кзыл Байрака и Шеланги. Рейсы проходили через Студенец, Верхний и Нижний Услон, Ташевку и Гребени.

Фото: 16.mchs.gov.ru

На скоростном теплоходе «Восход-51» из Казани можно было добраться до Свияжска, Болгара и Тетюшей.

В минувшие выходные в Татарстане на Вятке и части Камы закрыли навигацию для маломерных судов. В текущем году она начала работать 1 мая.

