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Верховный суд РФ ликвидировал партию, которую возглавляет племянник Путина

16:34, 16.11.2020
Верховный суд РФ ликвидировал партию, которую возглавляет племянник Путина
Фото: commons.wikimedia.org

Верховный суд России ликвидировал по требованию Минюста политическую партию «Народ против коррупции». Ее возглавляет Роман Путин, который, по данным СМИ, приходится президенту РФ Владимиру Путину двоюродным племянником.

Претензии Минюста якобы связаны с проблемами с отчетностью, пишет «Интерфакс» со ссылкой на партию.

Напомним, Роман Путин вступил в партию 21 июня 2020 года, а в июле стал ее председателем. Как отметили в руководстве, включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.

Фото: party-npk.ru
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