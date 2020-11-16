После морозов свыше -20 градусов в Казань придет потепление

Фото: Олег Тихонов

В резком похолодании виноват антициклон

Череда холодов в Казани вскоре сменится теплой (для ноября) погодой. Об этом в разговоре с «Реальным временем» рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев.

«У нас сейчас предзимье началось, и среднесуточная температура по климатическим меркам должна меняться от -3 до -4 градусов. То есть, как говорится, уже пришла пора перехода температуры через нулевую отметку. В этом году через ноль градусов в сторону похолодания пришла с запозданием на 10 суток».

Наблюдаемое на данный момент сильное понижение температуры было обусловлено тем, что мы находились под влиянием обширного антициклона, который установился на нашей территории. «Поэтому у нас ночные температуры очень сильно понизились. Вот, скажем, сегодня она понизилась, по данным нашей метеостанции, до -13 градусов. Это самая низкая температура осенью в этом году», — отметил профессор.

Говоря о выпадении снега, Переведенцев успокоил — этого, по прогнозам Гидрометцентра РТ, не ожидается. И это несмотря на то, что обычно постоянный снежный покров устанавливается 18—19 ноября: «Потому что мы сейчас в антициклоне, в антициклоне не бывает снега».

Он допустил, что температура ночью может опустить до -20 градусов ночью, как прогнозировал Гидрометцентр.



«В этом антициклоне, таком обширном, все может быть. Облаков нет, ночное выхолаживание сильное (земля отдает тепло, — прим. ред.), и все-таки северные потоки идут. Наша метеостанция находится в центре города, и область тепла там есть, обычно она показывает более высокие температуры, она теплее в центре города, даже называется островом тепла. Поэтому где-то вполне реально, тем более в низких местах, где скапливается холодный воздух».

Переведенцев напомнил, что, по прогнозу Гидрометцентра, ноябрьская температура в Казани должна быть выше нормы на 1,5—2 градуса. Фото Олега Тихонова

Холодная погода продержится еще пару дней

По словам профессора, холодная и одновременно солнечная погода в Казани продержится еще пару дней. В конце недели ожидается -5—6 градусов ночью и -2 градуса днем:

«К концу недели мы будем находиться под влиянием циклона, который будет идти севернее нас и коснется своим теплым сектором. Поэтому температура у нас повысится, и мы придем фактически к климатической норме, а климатическая норма к концу недели будет порядка -4 градусов».

Переведенцев напомнил, что, по прогнозу Гидрометцентра, ноябрьская температура в Казани должна быть выше нормы на 1,5—2 градуса.



«У нас первая декада, она была на два-три градуса выше нормы. Вторая декада уже будет ниже нормы. И поэтому, чтобы выправить положение, последняя декада должна быть теплее. А теплее она будет только в одном случае — если к нам будут приходить циклоны с Атлантики, они всегда приносят тепло и влагу. То есть должна измениться циркуляция. Сейчас циркуляция обусловлена господством вот этого огромного обширного антициклона».

Дарья Пинегина