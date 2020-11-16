Власти Кубы обеспокоились пропажей памятника Ленину с площади Свободы в Казани

Официальные лица Гаваны обратились к Коммунистической партии Кубы и Национальному собранию народной власти Кубы с просьбой помочь восстановить памятник Владимиру Ленину на площади Свободы в Казани. Это произошло после писем, отправленных из столицы Татарстана.

«В ответ на финансовую и организационную помощь в процессе восстановления купола Капитолия в Гаване, который был блестяще организован российскими специалистами на российские деньги к 500-летию Гаваны в 2019 году, кубинцы должны поддержать восстановление купола Капитолия в Гаване, памятник Владимиру Ленину в центре Казани в год, когда Владимиру Ленину исполняется 150 лет, а основанной им Татарской Советской Социалистической Республике исполняется 100 лет», — приводит кубинское издание cubano.comunista слова главы исторического бюро Гаваны Эсебио Леаль Эспенклера перед Коммунистической партией Кубы и Нацсобранием народной власти Кубы.

Фото: wikimedia.org на фото — Гавана

Сейчас памятнику грозит исчезновение: некоторые части его конструкции утрачены, редкие плиты могут уничтожить. А затраты на реконструкцию памятника Ленину «ничтожны», считает Эспенклер.

Он призвал власти страны подумать об отправке квалифицированных специалистов в Казань для реставрационных работ, несмотря на пандемию коронавируса.

Издание обратило внимание на «местные империалистические СМИ», которые рассматривают возможность замены памятника Владимиру Ленину памятниками другим выдающимся деятелям культуры и искусства республики.

На выходных в Казани представители партии «Коммунисты России» заложили капсулу времени в основание памятника Ленину на площади Свободы. Сам памятник находится на реставрации: его почистят и обновят.

