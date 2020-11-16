В Татарстане грабитель вынес из банка 110 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В понедельник утром в Татарстане неизвестный ограбил отделение банка. Преступник вынес из него 110 тысяч рублей, используя записку и «предмет, похожий на пистолет».

По предварительным данным, мужчина, одетый в черную куртку и шапку, в маске зашел в помещение банка. Он дождался очереди и передал кассиру записку с требованием передать ему деньги. Однако та не поверила преступнику.

«При этом молодой человек, уверенным тихим голосом высказывая угрозы жизни кассиру, демонстрируя и направив предмет, похожий на пистолет, в ее сторону, потребовал передачи всей суммы из кассы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

После этого кассир все же отдала грабителю деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Прокуратура взяла расследование на контроль.