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Министр по делам молодежи Татарстана пообещал защищать представителей ЛГБТ-сообщества

13:34, 16.11.2020 7
Министр по делам молодежи Татарстана пообещал защищать представителей ЛГБТ-сообщества
Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов встретился с руководителем ЛГБТ-центра «Принятие» Михаилом Зайцевым.

Стороны обсудили трудности, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества, в том числе стереотипы и травлю на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Зайцев рассказал Фаттахову, что, кроме обычного стресса в период переходного возраста, подростки вынуждены проходить дополнительные испытания из-за неприятия в обществе.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Министр заверил, что Татарстан будет защищать всех своих граждан, независимо от ориентации. ЛГБТ-молодежь всегда может обратиться за поддержкой при возникновении конкретных проблем. Также Фаттахов призвал участвовать и заявлять о своих проблемах в рамках мероприятий ведомства.

«Если талантливая молодежь будет чувствовать себя небезопасно в Татарстане, то она уедет туда, где ей будет более безопасно. В интересах государства создавать комфортные условия для всех граждан, включая ЛГБТ-молодежь, потому что игнорирование проблемы отрицательно скажется на экономическом росте и благосостоянии страны», — цитирует пресс-служба центра «Принятие» слова Зайцева.

В пресс-службе Минмолодежи «Реальному времени» также рассказали о прошедшей встрече, которая состоялась в ведомстве в рамках приема граждан.

«Вопросы касались защиты прав человека, профессиональной и творческой самореализации молодежи. Также обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов Минмолодежи, которые нацелены на оказание помощи детям и подросткам, ставшим жертвами интернет-буллинга, и призваны воспитать цифровую культуру в интернете как меру предотвращения кибербуллинга в будущем. Все проекты, реализуемые министерством, направлены на все социальные группы молодежи. Мы работаем с разной молодежью и не делим их по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности и отношению к религии», — сообщили в министерстве.

По итогам встречи стороны сошлись во мнении, что сейчас нет необходимости в ранее инициированной встрече с сообществом из-за отсутствия прямых вопросов к Минмолодежи.

Дамир Фаттахов согласился провести встречу с представителями ЛГБТ-сообщества в республике в октябре.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 13:39
    Лучше бы нормальных защищал от этих вот
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    Анонимно 13:52
    Говорят что представители ЛГБТ сообщества в первую очередь раздражают своих же, но латентных. Ты как, не проверял?
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    Анонимно 14:27
    Гомосексуалисты - это те, которые живут себе тихонько по своим понятиям. А педерасты - это те, кто на каждом углу и в каждом министерстве пытается обозначить свою ориентацию. Так мне сказал один умный человек.
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  • Анонимно 13:40
    как зовут этого "активиста"?
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  • Анонимно 13:40
    Он ему пожимал руку?
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  • Анонимно 13:40
    этот министр,много на себе берет,ЛГБТ рекомендую подкачаться и лечить наглецов люлями.
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  • Анонимно 14:05
    Кто защитит малых от сходняков на общественных детских площадках, скверна и потребление на этих мероприятиях напрягает
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