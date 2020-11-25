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ООО Барсил

Строительство, Коммерческая недвижимость

Общая информация

ООО «Барсил» является оператором, управляющим межрегиональным промышленным центром оптовой торговли технополис «Новая Тура».

Юридическое лицо создано в 2014 году.

Руководитель — Горланов Владимир Леонидович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: 422540, промзона Технополис Новая Тура, Павильон 1
  • Телефон: (843) 267-61-42
  • Email: info@barsil.ru
  • Сайт: http://barsil.ru/

Дата последнего обновления: 25.11.2020

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