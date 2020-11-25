ООО Барсил
Строительство, Коммерческая недвижимость
Общая информация
ООО «Барсил» является оператором, управляющим межрегиональным промышленным центром оптовой торговли технополис «Новая Тура».
Юридическое лицо создано в 2014 году.
Руководитель — Горланов Владимир Леонидович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422540, промзона Технополис Новая Тура, Павильон 1
- Телефон: (843) 267-61-42
- Email: info@barsil.ru
- Сайт: http://barsil.ru/
Дата последнего обновления: 25.11.2020